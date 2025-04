UE está "muito longe de um acordo" com os Estados Unidos -- ministro francês

"Não vamos esconder que ainda estamos longe de um acordo", afirmou o ministro em Washington, à margem das reuniões de primavera do FMI e do Banco Mundial, citado pela AFP, referindo-se às suas conversações "calorosas" com responsáveis americanos.

Washington já impôs 10% de direitos aduaneiros adicionais aos produtos europeus que entram nos Estados Unidos, sendo que Trump ameaça aumentar esta sobretaxa para 20%. Além disso, impôs direitos aduaneiros de 25% sobre o aço, o alumínio e os automóveis.

O governante referiu que esta semana se encontrou com Kevin Hassett, o principal conselheiro económico da Casa Branca, e Howard Lutnick, o secretário do Comércio dos EUA, bem como com o seu homólogo Scott Bessent nas reuniões entre os ministros das Finanças em Washington.

"Senti o desejo dos nossos interlocutores de avançarem o mais rapidamente possível", disse, afirmando que os europeus foram descritos como "amigos e aliados" no contexto destas negociações.

Eric Lombard referiu que, durante o seu encontro com Howard Lutnick, foram abertos "vários domínios de trabalho" para eliminar os obstáculos ao comércio entre os dois parceiros.

"Estamos a tentar encontrar temas sobre os quais possamos avançar de forma útil", acrescentou, afirmando que estava a tentar sair de "uma situação algo bloqueada".

Eric Lombard considera que as novas tarifas aduaneiras afetam sobretudo a economia dos Estados Unidos. "Esperamos que este impacto interno leve a administração a propor ajustamentos", disse.

"Queremos que os direitos aduaneiros regressem à situação anterior e, se possível, ainda mais baixos", sublinhou.

O ministro constatou também uma "mudança de ambiente" desde a sua última visita a Washington, onde acompanhou o Presidente francês Emmanuel Macron.

A União Europeia está há semanas a tentar encontrar uma solução para o diferendo comercial desencadeado por Donald Trump pouco depois do seu regresso à Casa Branca, com o Presidente norte-americano a acusar os parceiros comerciais dos Estados Unidos de "roubarem" o seu país.