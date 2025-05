UE estabelece 9 de julho para acordo comercial com os EUA

"A UE e os EUA partilham a relação comercial mais importante e estreita do mundo. A Europa está disponível para avançar nas conversações com rapidez e na tomada de decisões", disse von der Leyen através das redes sociais.

"Para alcançar um bom acordo, precisamos tempo até ao dia 9 de julho", acrescentou.

Desde a chegada ao poder, Trump tem adotado várias medidas tarifárias contra os seus parceiros comerciais, algumas das quais foram suspensas, incluindo uma tarifa base de 10% aplicável a todos os parceiros comerciais dos EUA.

No caso da UE, esta tarifa de 10% poderá aumentar para 20% quando a atual pausa dos EUA expirar, em 9 de Julho.

No entanto, na passada sexta-feira, o presidente dos EUA ameaçou impor uma tarifa direta de 50% à União Europeia a partir de 1 de junho porque as negociações comerciais com a UE "não estão a dar frutos", segundo Trump.

No mesmo dia, o Comissário Europeu do Comércio, Maros Sefcovic, falou por telefone com o seu homólogo norte-americano, Jamieson Greer, após o que afirmou que o comércio entre a União Europeia e os EUA deveria ser regido por "respeito mútuo, não por ameaças" e reiterou a determinação da UE em defender os seus interesses.