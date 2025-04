A Apple foi multada em 500 ME e a Meta em 200 ME. Os reguladores da concorrência da União Europeia aplicaram as primeiras sanções, ao abrigo de uma legislação histórica que visa restringir o poder das grandes empresas tecnológicas.

Estas multas surgem na sequência de uma investigação da Comissão Europeia, para verificar se as empresas cumprem a Lei dos Mercados Digitais, que procura permitir que rivais mais pequenos entrem em mercados dominados por grandes empresas tecnológicas.



As sanções aplicadas por Bruxelas podem, no entanto. aumentar as tensões com o presidente norte-americano, Donald Trump, que ameaça aplicar tarifas contra os países que penalizam as empresas norte-americanas.