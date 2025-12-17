UE quer aumentar em 1% taxas a importações de fertilizantes agrícolas

"Face à crise agrícola e às dificuldades que o setor pode enfrentar, tomámos uma medida extraordinária relativamente aos fertilizantes para limitar o aumento dos preços e para que não haja impacto para os agricultores no momento da compra e do armazenamento dos fertilizantes importados", anunciou o comissário europeu para a Prosperidade e Estratégia Industrial, Stéphane Séjourné, numa conferência de imprensa em Bruxelas.

O executivo comunitário aplicará aos fertilizantes uma majoração de 1% aos chamados "valores por defeito", que servem de base para calcular as emissões de dióxido de carbono (CO2) de um setor.