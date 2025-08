UE suspende adoção de medidas de retaliação aos EUA

A decisão de adotar as medidas legais necessárias para suspender a aplicação das contramedidas da UE que deveriam ser adotadas na quinta-feira ocorre após a conclusão de um acordo comercial entre as duas potências no final de julho.

Nos últimos meses, a Comissão Europeia estava a preparar uma lista de produtos norte-americanos que seriam alvo de tarifas adicionais caso não tivesse havido avanço nas negociações com Washington.