Economia
Após novas ameaças de Trump. UE suspende processo de ratificação do acordo comercial com os EUA
O processo de ratificação do acordo comercial que iria remover tarifas sobre os produtos nortea-americanos foi suspenso.
(em atualização)
A decisão surge no seguimento das ameaças de Washington de impor tarifas a países europeus, na sequência da defesa da Gronelândia contra as investidas de Donald Trump.
A decisão surge no seguimento das ameaças de Washington de impor tarifas a países europeus, na sequência da defesa da Gronelândia contra as investidas de Donald Trump.