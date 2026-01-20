Após novas ameaças de Trump. UE suspende processo de ratificação do acordo comercial com os EUA

O processo de ratificação do acordo comercial que iria remover tarifas sobre os produtos nortea-americanos foi suspenso.

Foto: Yves Herman - Reuters

A decisão surge no seguimento das ameaças de Washington de impor tarifas a países europeus, na sequência da defesa da Gronelândia contra as investidas de Donald Trump.
