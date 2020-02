UGT admite paralisação nos setores público e privado após concertação social

Se assim não acontecer, a UGT alia-se à CGTP para forçar a negociação das questões da caducidade e da revisão da legislação laboral.



A UGT admite aguardar pela reunião da concertação social para ver o que acontece e só depois haverá uma decisão definitiva, quanto à greve geral, na reunião do secretariado de março.



Posição assumida pelo secretário-geral Carlos Silva, entrevistado no programa Conversa Capital, da Antena 1 e do Jornal de Negócios.