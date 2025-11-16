UGT ameaça não com um, mas com dois dias de greve geral

Mário Mourão disse que, na anterior reunião da Concertação Social, percebeu que o Governo se preparava para levar a proposta, tal como estava, para a Assembleia da República, a não ser que a UGT se comprometesse a fazer um acordo.

"Governo encostou UGT à parede"

O líder da UGT admitiu que a central sindical possa avançar para dois dias de greve em vez de apenas um caso o Governo se revele inflexível nas próximas reuniões de negociação das mudanças às leis laborais., afirmou Mário Mourão em entrevista à A1 e aoPegando no sinal de "pare, escute e olhe", o dirigente da União Geral de Trabalhadores aconselhou o executivo a "parar, escutar e refletir", para ver "até onde podemos ir" de "parte a parte" e, assim, retirando a proposta de alteração laboral, poder levar à desistência da greve geral marcada para 11 de dezembro, primeiro pela CGTP-In, a que se juntou depois a UGT.Questionado sobre o que será preciso acontecer nas reuniões marcadas para 19 de novembro e 10 de dezembro para a greve não acontecer, Mourão foi taxativo que, se o executivo apresentar "uma folha" igual à entregue recentemente, não haverá outra alternativa:"Nós, em cinco meses, não conseguimos produzir um documento que contemplasse as várias propostas. Acha que num mês, menos de um mês, nós vamos conseguir isso? Eu tenho muitas dúvidas", questionou e deu a resposta, o sindicalista., considerou o secretário-geral da central sindical, que, ao ser confrontado com essa perspetiva, decidiu que estava na altura de avançar para a rua, esperando uma grande adesão à greve.Segundo Mourão, a postura do Governo está a criar bloqueios na negociação da contratação coletiva, dando como exemplo a EDP que, para a denúncia de um acordo, numa reunião de negociação, invocou já como fundamento o anteprojeto do Governo, como se fosse algo já assumido como uma lei.O dirigente sindical lamentou que, ao contrário daquilo que o Governo disse quando começaram a negociar, tenha definido linhas vermelhas, e considerou que, se a negociação tivesse sido feita diretamente entre patrões e sindicatos, provavelmente teriam chegado a acordos bilaterais."O Governo deve ser um árbitro aqui na Concertação [Social], como é na OIT [Organização Internacional do Trabalho]", advogou, admitindo, no entanto, não ser possível isso acontecer, pois o executivo assume-se como "um parceiro e, portanto, tem os seus interesses" nesta proposta.Para Mário Mourão,, garantindo que a UGT, que sempre se mostrou disponível para o diálogo, irá proceder de forma diferente.O responsável sindical qualificou a proposta entregue na reunião de terça-feira pelo Governo como "inócua" e disse que algumas alterações, como as referentes ao `outsourcing`, até são piores do que aquelas que estavam no documento inicial."Não é o suficiente para que a UGT acredite que já há o ambiente negocial e de diálogo que a UGT pretende à mesa de negociações", afirmou Mourão, apontando como uma das linhas vermelhas da central sindical o Banco de Horas individual.A greve geral foi anunciada no dia 8 pelo secretário-geral da CGTP, Tiago Oliveira, no final da marcha nacional contra o pacote laboral, que levou milhares de trabalhadores a descer a Avenida da Liberdade, em Lisboa, em protesto contra as alterações propostas pelo Governo de Luís Montenegro.Na quinta-feira,, incluindo, assim, o voto favorável dos Trabalhadores Social-Democratas (TSD).Esta será a primeira paralisação a juntar as duas centrais sindicais, desde junho de 2013, altura em que Portugal estava sob intervenção da `troika`.c/ Lusa