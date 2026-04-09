UGT e Governo não alcançam consenso sobre pacote laboral

Após a reunião desta quinta-feira com o Governo, o Secretariado Nacional da UGT considerou que é ainda insuficiente a aproximação negocial sobre o pacote laboral.





O órgão máximo da UGT "constata a ainda insuficiente aproximação negocial e afirma que a proposta não permite ainda alcançar consenso", lê-se na resolução aprovada hoje por unanimidade.





"É esta a posição que a UGT levará à Concertação Social, onde se deve dar o passo seguinte neste processo negocial", refere o documento.





"Chegados a este momento, durante estas negociações constatamos, desde logo, que propostas da UGT não foram consideradas, continuando de fora desta versão que nos foi apresentada".



O Secretariado Nacional da UGT disse ainda esperar que os avanços já verificados e o trabalho do diálogo social não sejam desvalorizados.





A UGT e os seus sindicatos adiantaram também que "continuarão o seu trabalho por uma legislação laboral mais justa, mais inclusiva e que responda aos desafios do presente e do futuro do trabalho, com uma negociação coletiva e sindicatos mais fortes e dinâmicos, continuando a apresentar propostas em processo negocial".





Na manhã desta quinta-feira, a CGTP disse, por sua vez, que iria exigir ao presidente da República que cumprisse com a promessa feita durante a campanha eleitoral e rejeitasse o pacote laboral caso não fosse alcançado um acordo sobre o mesmo.



Em declarações aos jornalistas em Cacia, o secretário-geral da confederação sindical, Tiago Oliveira, acusou ainda o Governo de uma atitude “antidemocrática e inconstitucional”.