Uigures. China sanciona personalidades dos EUA e Canadá

O alvo das sanções de Pequim são o presidente e vice-presidente da Comissão Internacional de Liberdade Religiosa norte-americana e um deputado do parlamento do Canadá.



Os três estão impedidos de entrar em território chinês e não poderão fazer quaisquer negócios com cidadãos da China.



É a resposta às sanções aplicadas pela União Europeia, Estados Unidos, Canadá e Reino Unido esta semana, pela forma violenta com que Pequim tem tratado a minoria muçulmana Uigur, na província de Xinjiang.



A China já tinha boicotado algumas marcas de roupa que se recusaram a usar algodão produzido em Xinjiang, onde alegadamente os uigures são explorados pelo regime.