Último dia de greves na CP

O presidente do sindicato acredita que esta quarta-feira já haverá mais comboios em circulação, tendo em conta que foram decretados serviços mínimos e que esta é uma greve apenas ao trabalho suplementar.António Domingos antevê um impacto menos significativo da greve e faz um balanço muito positivo destes sete dias de greve da CP.O que está em causa é um compromisso que foi assumido entre a CP e todos os sindicatos da empresa, com o aval prévio da tutela, com verbas orçamentadas para a implementação de um acordo de reestruturação das tabelas salariais. Acordo esse que não foi cumprido.Por isso deixa o aviso, seja qual for o Governo que sair das próximas eleições: o compromisso tem de ser colocado em prática, caso contrário poderão voltar à greve.