"Um acordo como este não voltava a assinar", diz João Vieira Lopes da CCP

, diz João Vieira Lopes.O presidente da CCP diz que foi criada uma expectativa do ponto de vista fiscal e económico de aproximação às empresas que não está a corresponder às promessas feitas em tempo de campanha.João Vieira Lopes fala mesmo de umdo Executivo, dando como exemplo o que se passa com a revisão da legislação laboral, em sede de concertação social.Para a CCP, há 4 pontos fundamentais em que é preciso atuar: produtividade, financiamento, investimento e capitalização. E aí, acrescenta João Vieira Lopes,Ainda assim, o presidente da CCP adianta que os aumentos dos salários para 2025 vão ser negociados dentro dos valores previstos em concertação social, ou seja, os 4,7 por cento.Simultaneamente, reconhece que há mais encerramentos de empresas na área do comércio e serviços, sem que se possa falar ainda de uma recessão, mas apenas de uma contração.Nesta entrevista, a CCP revela que espera no final do mês ter uma resposta do governo à proposta das confederações sobre o novo modelo de concessão de vistos para os trabalhadores imigrantes.A CCP apresentou ao governo uma proposta para inverter a descaracterização dos centros urbanos e sobre esse assunto vai reunir com o ministro da Coesão Territorial na segunda-feira. João Vieira Lopes diz que os, o que a prazo vai ter consequências para o turismo e os habitantes. Fala mesmo nalguns casos em provável tráfico de pessoas porque diz queO presidente da CCP admite ainda que a concentração excessiva dos imigrantes e dos sem abrigo nalgumas zonas é problemática e tem levado a queixas dos comerciantes.Uma entrevista no programa Conversa Capital conduzida por Rosário Lira, da Antena 1, e Diana do Mar, do Jornal de Negócios.