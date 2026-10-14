Um em seis portugueses já deitou fora incorretamente pequenos aparelhos elétricos

Carregadores, auriculares, cabos e luzes LED - muitos acabaram esquecidos em casa ou depositados em locais indevidos.

Este estudo comportamental revela que um em cada seis compradores portugueses inquiridos (17,8 por cento) refere ter colocado pequenos equipamentos elétricos de baixo custo no lixo comum ou em contentores inadequados.

Descartáveis como uma "chiclete"

Na décida de 1980, o grupo português Táxi cantava: “Tudo que é coisa que promete, a gente vê como uma chiclete, que se prova, mastiga, deita fora, sem demora”





O chavão musical parece continuar presente. Só em Portugal, 82,5 por cento dos participantes afirmaram ter comprado pelo menos um pequeno equipamento elétrico de baixo custo entre agosto de 2025 e julho de 2026.





O conceito de fast tech inclui produtos como os já referidos, entre outros aparelhos, apenas para responder a uma necessidade pontual ou funcionar como equipamento de reserva.





Estes hábitos de consumo descartável não são de agora.Entre os consumidores portugueses que já compraram este tipo de produtos, um terço admitiu mesmo ter em casa equipamentos que já não utilizam.