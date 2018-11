Um novo restaurante com três estrelas Michelin em Espanha e Berasategui alcança 10 estrelas

Lusa21 Nov, 2018, 20:30 | Economia

As novidades foram anunciadas hoje à noite, na gala de apresentação do Guia Michelin Espanha e Portugal de 2019, a decorrer no Pavilhão Carlos Lopes, em Lisboa, naquela que é a primeira vez que ocorre em Portugal, após nove cerimónias em diferentes cidades espanholas.

Em Espanha, a Michelin atribuiu três estrelas (`uma cozinha única, justifica a viagem`) ao restaurante Daní Garcia, do chef com o mesmo nome, em Marbella (sul), totalizando 11 restaurantes com a distinção máxima, mantendo-se o número de 2018, já que, em outubro, Carme Ruscalleda encerrou o Sant Pau, em Barcelona, que sai assim da lista dos `tri-estrelados` no país vizinho.

"Os inspetores do guia fizeram questão de destacar que Dani García obteve a mais alta distinção graças à sua forma única de reformular a cozinha andaluza numa nota contemporânea, fazendo com que cada elaboração narre uma história diferente, com base num produto que se conjuga com a tradição local", justifica a Michelin, sobre a atribuição das três estrelas a este restaurante da Andaluzia, o único da Península Ibérica que merece este galardão na edição do próximo ano.

Num comunicado distribuído esta noite, a empresa refere ainda que os inspetores "gostaram particularmente do jogo de contrastes, fiel à teoria do chef da `cozinha contradição`, assim como da montagem de boa parte dos seus pratos".

Na categoria de duas estrelas (`uma cozinha excecional, vale a pena o desvio`), são três as novidades no país vizinho: Cocina Hermanos Torres (Barcelona), El Molino de Urnániz (Urdaitz) e Ricard Camarena (Valência).

A primeira estrela (`cozinha de grande fineza, compensa parar`) foi entregue a 22 restaurantes espanhóis, entre os quais o eMe Be Garrote (San Sebastián) e Oria (Barcelona), ambos de Martin Berasategui, com o guia a assinalar que este chef "incorpora dois estabelecimentos na sua espetacular lista de restaurantes com estrelas, chegando, deste modo, a dez estrelas Michelin".

Berasategui, que abriu recentemente o seu primeiro restaurante em Portugal (Fifty Seconds, em Lisboa), é o chef com mais estrelas em Espanha -- detinha, até agora, oito (três no restaurante com o seu nome, no País Basco; três no Lasarte, em Barcelona; e duas no M.B., em Tenerife).

Segundo o diretor do guia Espanha e Portugal, José Vallés, "este ano, a seleção chama a atenção para os novos estabelecimentos abertos por chefs já consagrados, que, através da sua experiência, os conduziram à distinção gastronómica".

Por outro lado, a Michelin salienta "o notável aumento de restaurantes com estrelas em Madrid" como "outro facto a destacar nesta edição", assinalando que "a diversidade é um dos sinais de identidade da cena gastronómica desta cidade".

Além disso, a empresa destaca "a aparição de novos enclaves de interesse gastronómico, como a Costa Branca, na província de Alicante, uma região que aposta na alta cozinha sem romper com a tradição".

Na edição de 2019, a Michelin elevou o Alma (Lisboa) às duas estrelas e atribuiu a primeira estrela a três restaurantes (A Cozinha, em Guimarães; G Pousada, em Bragança, e Midori, em Sintra).

Quanto a estrelas suprimidas na edição de 2019, apenas há novidades do lado espanhol: além das três estrelas do Sant Pau, devido ao encerramento do restaurante, há dois restaurantes que perdem as duas estrelas -- Dos Cielos (Barcelona), porque fechou, e El Club Allard, que desce para uma estrela. Dez restaurantes perdem a estrela que tinham, seis por encerramento ou mudança de local e os restantes por terem baixado a qualidade, na opinião dos inspetores.

No total, o guia de 2019 tem, no que diz respeito a Espanha, 1.447 restaurantes referenciados: 11 com três estrelas, 25 com duas e 170 com uma. Há 248 restaurantes Bib Gourmand (boa relação qualidade/preço), sendo 20 novos, e 879 com a distinção Prato Michelin, que designa uma `cozinha de qualidade`, dos quais 91 são entradas novas. Há ainda 672 hotéis e turismos rurais espanhóis no guia ibérico.