"Um rotundo não" à agilização dos despedimentos por justa causa

O sindicalista fala de um retrocesso, lembrando que não será surpresa nenhuma que os jovens queiram emigar.





O Jornal de Negócios escreve esta terça-feira que o Ministério do Trabalho pretende acabar com a obrigatoriedade de as empresas de apresentarem provas nestes processos. Outra das propostas é dispensar a audição de testemunhas a pedido dos trabalhadores.



