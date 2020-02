Uma centena de vigilantes manifestaram-se junto à sede da Infraestruturas de Portugal

Em causa está a a alegada falta de cumprimento dos contratos públicos com duas empresas de segurança privada, a PSG e a COPS.



Os trabalhadores da PSG, que opera até à linha do norte, alegam que o código de trabalho não está a ser cumprido.



Alguns estão mesmo sem trabalho, outros ainda não receberam o subsídio de Natal e a outros foi oferecido um contrato precário.



O Bloco de Esquerda já pediu uma audição, com carácter de urgência, à Comissão Parlamentar do Trabalho e da Segurança Social.



Os trabalhadores exigem uma resposta do Governo.