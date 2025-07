União Africana pede reforma financeira mundial para libertar potencial de África

"Vamos alinhar o capital com as nossas prioridades de desenvolvimento e construir uma arquitetura financeira do século XXI que beneficie a todos", afirmou Youssouf num discurso na IV Conferência Internacional sobre Financiamento do Desenvolvimento (FfD4), em Sevilha.

O chefe da Comissão da UA sublinhou que as empresas e as finanças privadas "não são simplesmente complementares, mas catalisadoras do crescimento inclusivo, da criação de emprego e da transição verde", de acordo com um comunicado da UA.

Youssouf observou que a Área de Livre Comércio Continental Africana (AfCFTA), que visa criar o maior mercado único de produtos e serviços do mundo, representa uma "mudança radical" para o continente e defendeu um maior apoio ao investimento estrangeiro direto.

"África é jovem, rica em recursos e está preparada", concluiu o ex-ministro dos Negócios Estrangeiros do Djibuti na FfD4, que teve início esta segunda-feira em Sevilha e decorre até quinta-feira.

A IV Conferência Internacional para o Financiamento do Desenvolvimento realiza-se num momento em que as organizações internacionais e de ajuda ao desenvolvimento procuram fórmulas para tornar mais eficiente a obtenção de mecanismos de receita, apesar da redução das despesas com a cooperação anunciada por algumas das principais economias mundiais.