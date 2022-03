União Europeia anunciou novas sanções contra a Rússia

Foto: Francois Lenoir - Reuters

A lista de 160 nomes inclui mais 14 oligarcas. Bruxelas acredita que esta lista negra, que abrange as indústrias metalúrgica, farmacêutica, de telecomunicações e digital, corta uma substancial fonte de receita à Federação Russa.

As novas sanções proíbem também "transações com o Banco Central da Bielorrússia" e excluem do sistema bancário SWIFT três bancos bielorrussos.