União Europeia e Filipinas vão retomar negociações para acordo de comércio livre

"Especialistas do governo filipino irão trabalhar com a Comissão Europeia para alcançar um acordo bilateral de livre comércio", anunciou Marcos, numa declaração lida após a reunião com Von der Leyen, sem direito a perguntas por parte da imprensa.

Esta é a primeira vez que um líder da CE visita as Filipinas e Von der Leyen sublinhou que a UE é o quarto maior parceiro comercial das Filipinas e o principal investidor estrangeiro, pelo que manifestou a necessidade de reforçar as relações comerciais, já que "muito mais" pode ser feito.

O comércio bilateral entre as Filipinas e a UE atingiu 18,4 mil milhões de euros em 2022.

"As equipas vão trabalhar desde já para criar as condições para a retoma das negociações. Um acordo [de comércio livre] tem um enorme potencial para ambos, tanto em termos de crescimento como de emprego", sublinhou a dirigente.

As Filipinas e a UE realizaram negociações para um acordo de comércio livre pela última vez em 2015, um ano antes do início do mandato presidencial de Rodrigo Duterte, que deu prioridade às relações económicas com a China.

Von der Leyen lembrou "o custo da dependência económica", numa referência indireta à China, e indicou que um acordo pode ajudar a "diversificar as cadeias de abastecimento" e contribuir para modernizar ambas as economias graças à cooperação tecnológica.

A presidente da CE iniciou hoje uma visita oficial de dois dias às Filipinas com um encontro com Ferdinand Marcos Jr. no palácio presidencial em Manila.