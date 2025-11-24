União Europeia e Índia com nova ronda de negociações antes do Natal para fechar acordo

"Estamos a planear outra ronda de negociações ainda antes do Natal. O plano é que eu viaje para a Índia e creio que nunca estivemos tão avançados como agora nas negociações", disse Maros Sefcovic na chegada à reunião dos ministros do Comércio da UE, em Bruxelas.

Ainda assim, o responsável europeu pela tutela admitiu que "a última etapa é sempre a mais difícil".

"Estou satisfeito que as nossas equipas tenham progredido bastante na preparação desta ronda política de negociações, e teremos momentos para tentar desbloquear questões pendentes", acrescentou.

O comissário europeu admitiu desconhecer "se será possível resolver tudo", mas prometeu que a UE fará "o seu melhor".

"Há um compromisso político entre a presidente da Comissão Europeia e o primeiro-ministro indiano para concluir tudo até ao final do ano. É uma tarefa muito, muito desafiante, e neste momento os ministros estão a discutir os parâmetros essenciais da negociação", concluiu Maros Sefcovic.

Numa visita a Nova Deli, no início deste ano, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, disse ver o ano de 2025 como "uma janela de oportunidade histórica" para a UE construir uma parceria indivisível com a Índia, incluindo um acordo de comércio livre, mas admitiu dificuldades nas negociações.

Durante a presidência portuguesa do Conselho da UE, no primeiro semestre de 2021, a Índia e a União Europeia concordaram em negociar um acordo comercial, outro de proteção de investimentos e um de indicações geográficas.

Nova Deli e Bruxelas já haviam tentado alcançar um acordo comercial, mas as negociações acabaram por ficar bloqueadas em 2013 devido a desentendimentos.

Desde 2004, a Índia é um parceiro estratégico da UE e, em 2022, as partes celebraram o 60.º aniversário das suas relações.

A UE é o maior parceiro comercial da Índia e o segundo maior destino das exportações indianas, com um comércio de mercadorias avaliado em 124 mil milhões de euros em 2023, tendo as transações comerciais entre os dois territórios aumentado quase 90% na última década.

Cerca de 6.000 empresas europeias estão presentes na Índia, assegurando diretamente 1,7 milhões de postos de trabalho e apoiando indiretamente cinco milhões de postos de trabalho em vários setores.