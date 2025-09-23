União Europeia e Indonésia assinam acordo de comércio livre em cerimónia em Bali

O tratado foi rubricado pelo comissário europeu do Comércio, Maros Sefcovic, e pelo ministro indonésio dos Assuntos Económicos, Airlangga Hartarto, numa cerimónia realizada pelas 11:00 locais (04:00, em Lisboa) no principal destino turístico do arquipélago asiático.

"A UE e a Indonésia estão a enviar uma mensagem poderosa ao mundo: estamos unidos no compromisso com um comércio internacional aberto, mutuamente benéfico e baseado em regras", afirmou Sefcovic após a assinatura, transmitida em direto, que qualificou de "momento histórico".

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, e o Presidente indonésio, Prabowo Subianto, já tinham anunciado em julho a conclusão das negociações, descrevendo o acordo como "ambicioso" e promissor para as duas economias.

Vestindo uma camisa batik, tradicional da Indonésia, o comissário europeu destacou que o tratado "apoia a diversificação das cadeias de abastecimento para matérias-primas essenciais para o futuro".

"A Indonésia é um grande ator global neste domínio", disse Sefcovic, classificando o acordo como "equilibrado e orientado para o futuro".

A Indonésia, maior economia do Sudeste Asiático, detém as maiores reservas mundiais de níquel -- um recurso estratégico para a indústria de veículos elétricos -- e ambiciona posicionar-se como fornecedor-chave para as economias verdes.

"É uma nova era nas nossas relações bilaterais", declarou o ministro indonésio, que usou a mesma vestimenta tradicional. Airlangga disse acreditar que o acordo beneficiará ambos os lados e adiantou que a sua ratificação poderá ocorrer em janeiro de 2027.

As negociações entre Bruxelas e Jacarta decorreram durante cerca de 10 anos, tendo o óleo de palma sido um dos principais pontos de discórdia. Produzido principalmente na Indonésia e na Malásia, o seu uso é alvo de restrições por parte da UE devido ao impacto ambiental associado à desflorestação.

A assinatura do tratado acontece num momento de tensões comerciais crescentes, nomeadamente devido aos novos tarifários norte-americanos. Washington acordou com a UE um imposto generalizado de 15%, mas impôs uma taxa de 19% sobre as exportações da Indonésia, o que levou Jacarta a procurar alternativas comerciais.