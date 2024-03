União Europeia e Portugal instalam primeiro centro de telemedicina na Guiné-Bissau

A inauguração da plataforma, instalada no Hospital Militar Principal (HMP) de Bissau, foi presenciada pelo primeiro-ministro guineense, Rui Duarte Barros, e pelo embaixador da União Europeia na Guiné-Bissau, Artis Bertulis.

De acordo com o diplomata europeu, a Universidade do Porto é, para já, a primeira parceira do centro de telemedicina de Bissau, um dos instrumentos para reforçar o Programa Integrado para a redução da Mortalidade Materno Infantil no país (PIMI).

Artis Bertulis assinalou que os resultados do PIMI "são visíveis" pelo facto de em menos dez anos ter conseguido ajudar a Guiné-Bissau a reduzir em 30% a mortalidade materna e em 25% a mortalidade infantil.

"Hoje iniciamos uma nova etapa de apoio materno infantil, introduzindo inovações sustentáveis no âmbito de uma estrutura de excelência", enfatizou o embaixador da União Europeia.

O projeto de centro de telemedicina de Bissau conta com a coordenação técnica do Instituto Marquês de Valle Flôr.

O seu diretor de projetos, Ahmed Zaky, salientou o facto de o centro permitir que pacientes guineenses, "mesmo de localidades remotas" possam ser atendidas por especialistas "noutras partes do mundo".

Num futuro próximo, o centro de telemedicina hoje inaugurado vai atender mais seis especialidades médicas, assinalou Zaky.

O primeiro-ministro guineense, Rui Duarte de Barros, agradeceu a cooperação da União Europeia com a Guiné-Bissau e exortou os profissionais a utilizar "com muita responsabilidade" a plataforma que disse não só deve servir o Hospital Militar Principal (HMP) como outros centros médicos do país.

O ministro da Saúde Pública, Domingos Malu, notou que o centro de telemedicina faz parte do cumprimento, pelo Governo, do compromisso de redução da mortalidade materno infantil no país.

O diretor geral do HMP de Bissau, Ramalho Cunda, explicou que o centro hoje inaugurado é a resposta da União Europeia ao Plano Estratégico do hospital perante a carência de especialistas, facto que disse levar muitos doentes a procurar respostas no Senegal ou em Portugal, através da Junta Médica.

"Neste processo muitos acabam por morrer", destacou Cunda.