União Europeia vai aplicar taxas de 25% a produtos agrícolas e industriais dos Estados Unidos

Bruxelas responde assim às tarifas impostas por Donald Trump ao aço e ao alumínio da União Europeia.A União Europeia também já disse que está preparada para responder a essas taxas, mas primeiro quer dar prioridade ao diálogo.Para já está aprovado o primeiro pacote de retaliação às taxas que Trump impôs sobre o aço e o alumínio, e que entraram em vigor no mês passado.Taxas europeias que o presidente da Confederação Empresarial de Portugal elogia.Armindo Monteiro explica que muitas vezes é preciso demonstrar força para não partir em desvantagem para futuras negociaçõesNeste processo de demonstração de força, o presidente da CIP lembra que a União Europeia tem à disposição um trunfo especial que pode castigar os norte-americanos.Mais cauteloso está o bastonário da Ordem dos Economistas. Antonio Mendonça pede uma resposta ponderada, até porque só mais tarde será possível perceber se a retaliação é o caminho certo.

Ponderação em clima de guerra comercial, no dia em que o Governo está a ouvir os sectores da economia portuguesa que mais exportam para os Estados Unidos.



À saída de uma dessas reuniões, o presidente da Confederação do Comércio e Serviços, João Vieira Lopes, referiu que o Governo vai anunciar amanhã alguns apoios a fundo perdido e medidas para facilitar o acesso ao crédito.Francisco Calheiros da Confederação de Turismo de Portugal foi o ultimo a reunir com o ministro da Economia.No final do encontro disse esperar que está instabilidade entre a Europa e os Estados Unidos não perturbe a vinda de turistas americanos para Portugal este verão.