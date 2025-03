União Europeia. Venda de carros da Tesla caiu 41 por cento em fevereiro

A venda de carros da Tesla caiu 47,1% em fevereiro, na União Europeia, em relação ao mesmo mês do ano passado. Os dados são da Associação Europeia dos Fabricantes de Automóveis. Em 2024, o desempenho da marca norte-americana de carros elétricos até tinha subido quase 24%, no continente europeu.

No entanto, em janeiro, as vendas da marca detida por Elon Musk caíram 45% na Europa.



Estas quedas surgem num contexto de crescente contestação ao envolvimento político do empresário Elon Musk na administração de Donald Trump.