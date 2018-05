United inaugura rota Porto-Nova Iorque e mais companhias virão para a Invicta

Lusa05 Mai, 2018, 14:27 | Economia

"Há várias companhias que planeiam vir para o Porto, mas não lhes quero estragar o segredo de negócio. São algumas das grandes internacionais e o anúncio será feito ainda este ano", assegurou o presidente executivo da ANA - Aeroportos de Portugal, Carlos Lacerda.

Para já, o voo diário do Boeing 757, com 196 lugares, 16 dos quais em executiva, que vai demorar cerca de sete horas a ligar o Porto ao Aeroporto Internacional Newark Liberty, tem partida dos Estados Unidos às 21:45 e chegada à Invicta às 09:40, descolando posteriormente às 12:35 para chegar ao outro lado do Atlântico às 15:35, sempre horas locais.

"A United é a terceira maior companhia do mundo, com uma rede fortíssima nos Estados Unidos, e a rota vai ser diária. Isso é muito importante, pois, para além do turismo, vai ser também uma oportunidade de negócio para a região do Porto, a zona mais industrializada do país e para a qual é importante essa internacionalização", considerou Carlos Lacerda.

O governante da gestora dos aeroportos nacionais lembrou mesmo que o Porto tem "o aeroporto com maior potencial de crescimento em Portugal" e que há já um conjunto de investimentos previstos para aumentar ainda mais a sua capacidade.

"Sem limites de capacidade aeroportuária, queremos atrair mais companhias aéreas, criar novos destinos e aumentar as rotas, até dentro dos mesmos destinos, incentivado também maiores frequências", acrescentou Carlos Lacerda, que recordou o facto do Francisco Sá Carneiro ser a principal infraestrutura de "todo o noroeste peninsular", que inclui a Galiza.

José Carlos Ferreira, responsável de vendas da United em Portugal, manifestou "o orgulho" pela estreia da rota no Porto, informando que os viajantes terão acesso a "70 destinos diretos desde Nova Iorque", integrantes de uma rede global de 396 em todo o Mundo, num total de cerca de 4.500 voos diários.

"Esta rota é muito importante para a região, pois oferecemos essa facilidade de ligações nos Estados Unidos, Canadá, México, América Central e Caraíbas", destacou.

O representante da United admitiu que "o crescimento da cidade e do mercado corporativo, com muitas empresas instaladas a norte", foi um "fator de impulsão" da nova rota que, confia, vai ter "muito sucesso".