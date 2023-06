Universidade da Beira Interior regenera zona ribeirinha

O anúncio da aprovação do projeto, financiado em 90% do valor, foi feito pelo secretário de Estado do Turismo, Comércio e Serviços, Nuno Fazenda, durante o Fórum Vê Portugal, realizado até quarta-feira na Covilhã, no distrito de Castelo Branco.

O reitor da UBI, Mário Raposo, sublinhou o papel da universidade na recuperação do património industrial da cidade, com a criação das faculdades em antigas fábricas, e a importância da densificação da Rota da Lã, um projeto do Museu de Lanifícios de "recuperação da memória" do passado ligado à lã e dos antigos caminhos da transumância.

"É mais uma valência do Museu de Lanifícios para que os visitantes possam conhecer melhor o contexto da evolução da indústria de lanifícios", salientou o reitor, em declarações à agência Lusa.

Segundo Rita Salvado, a diretora do Museu de Lanifícios, estrutura com dois polos na UBI, trata-se de um projeto antigo, agora revisitado, com o intuito de "relacionar a educação ambiental e o turismo industrial, ao mesmo tempo que se faz uma intervenção paisagística no Vale da Goldra, numa área exterior e exposta à cidade".

"Este é um exemplo da resposta que o turismo cultural pode dar para regenerar o espaço urbano. O campus e a cidade vão poder beneficiar muito", salientou a responsável, à Lusa.

A diretora do Museu de Lanifícios acentuou o desejo de a UBI "continuar o trabalho de preservação da memória, melhorando o diálogo entre o património e a comunidade, melhorando o diálogo entre o campus e a cidade".

De acordo com a responsável, o projeto Rota da Lã Educa promove a regeneração urbana, com o melhoramento de um espaço público, ribeirinho à Goldra, antiga ribeira dos Pisões, e visa uma intervenção paisagista na área envolvente ao núcleo museológico da Real Fábrica Veiga, "no coração do campus universitário e no centro da cidade".

A recuperação do "propósito da implantação da indústria da lã na proximidade da ribeira e a água enquanto força motriz da maquinaria têxtil" são um dos objetivos do projeto, que contempla a instalação de uma roda hidráulica no local, assim como a "recuperação da galeria ripícola da ribeira" e a plantação de espécies arbóreas resistentes a incêndios e que irão funcionar, em complemento à linha de água, "como barreira de proteção do museu, do campus universitário e da cidade da Covilhã", frisou Rita Salvado.

A responsável adiantou que outra das vertentes do projeto é o envolvimento das escolas, numa articulação com o turismo, para os envolvidos "conhecerem melhor o património integral da lã, o preservarem e valorizarem, numa dinâmica com impacto positivo na sustentabilidade do território".

A diretora do Museu de Lanifícios aguarda ser notificada oficialmente sobre a aprovação do projeto, para que seja lançado o concurso, e prevê que as obras comecem este ano.