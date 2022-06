Universidade de Coimbra com mestrado europeu em Cidades e Comunidades Sustentáveis

Numa nota enviada à agência Lusa, a Universidade de Coimbra informou que este mestrado vai ser ministrado em conjunto com a Universidade de Poitiers, em França, e com a Universidade de Turku, na Finlândia.

Criado no âmbito da Aliança EC2U -- Campus Europeu de Cidades Universitárias, trata-se de um mestrado de dois anos, lecionado em inglês, que visa "formar futuros profissionais nacionais e internacionais com diversas formações de base, nos domínios do ambiente, energia, planeamento urbano e recursos naturais".

De acordo com o coordenador do novo mestrado, Manuel Gameiro da Silva, este grau vai dar resposta à "necessidade de um grande número de especialistas nas áreas de sustentabilidade", que os planos e metas políticas da União Europeia na área do Desenvolvimento Sustentável, juntamente com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, vão criar.

"Irá garantir aos alunos o desenvolvimento de competências instrumentais em análise e síntese, resolução e planeamento, permitindo que iniciem a sua carreira com conhecimentos avançados no campo da sustentabilidade em cidades e comunidades", acrescentou.

O docente da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra (FCTUC) destacou ainda que o Campus EC2U oferece aos alunos a oportunidade de estudarem no exterior, desenvolverem experiências multiculturais e expandirem a sua rede profissional.

Ao longo do percurso académico, "os alunos terão a oportunidade de estudar em até quatro das sete universidades EC2U".

As candidaturas ao novo mestrado estão abertas até 15 de julho.