Universidade de Coimbra lança iniciativa interdisciplinar na área do Espaço

A iniciativa lançada pelo Instituto de Investigação Interdisciplinar da Universidade de Coimbra (IIIUC) junta investigadores de diferentes áreas científicas.

A "UC.Space" pretende "potenciar uma estratégia colaborativa no universo UC, de modo a contribuir para o desenvolvimento de investigação inter e transdisciplinar de excelência na área do Espaço Sideral e Observação da Terra", refere a UC, numa nota de imprensa enviada à agência Lusa.

"Pretende-se que a iniciativa UC.Space constitua uma forma agregadora, colaborativa e eficiente, com ligações a instituições de investigação de referência nacionais e internacionais, e ainda a outras entidades, nomeadamente com a Agência Espacial Portuguesa (Portugal Space), ESA, NASA, entre outras, capaz de potenciar a investigação da UC na área do Espaço", afirma, citado na nota de imprensa, a diretora do IIIUC e vice-reitora para a área da investigação, Cláudia Cavadas.

O estudo incide em quatro áreas de investigação, a `Observação da Terra`, `Espaço`, `Tecnologias e Instrumentação e Gestão` e ainda `Ética e Sustentabilidade`.

A área `Observação da Terra` centra-se na "exploração de dados de observação da Terra para fins científicos (ecologia, geociências, arqueologia, etc.) e operacionais".

Na área do `Espaço` é explorada a astronomia e a astrofísica, as ciências planetárias, origem e evolução do Universo, entre outras.

A aposta no desenvolvimento de parcerias interdisciplinares focadas no avanço da exploração espacial e utilização e materiais e conhecimento para benefício da vida na Terra é feita pelo grupo `Tecnologias e Instrumentação e Gestão`.

"A área de `Gestão, Ética e Sustentabilidade` tem como objetivo desenvolver investigação que ajude a compreender e contribuir para uma gestão ética e sustentável do conhecimento e utilização do espaço, dos dados gerados e recursos aplicados neste domínio", explica a nota de imprensa.

A iniciativa UC.Space vai ser apresentada numa sessão `online` aberta a todos, na segunda-feira, a partir das 15:00.

O programa do evento está disponível no `site` https://www.uc.pt/iii/ucspace/eventos.

A inscrição para participar pode ser feita em https://surveys.uc.pt/index.php/692543?lang=pt.