Universidade de Coimbra tem banco com energia solar para carregar dispositivos

Em comunicado, a Reitoria da UC adiantou que a iniciativa é destinada a consciencializar a comunidade da importância das soluções energéticas alternativas, eficientes e sustentáveis, e visa igualmente reforçar a sua atuação ao nível dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS).

Na data em que se comemora pela primeira vez o Dia Internacional da Energia Limpa, 26 de janeiro, a Universidade lança a terceira e última iniciativa de uma campanha designada "Juntos Ajudamos a Proteger o Futuro", ao instalar o seu primeiro banco inteligente na entrada da Faculdade de Economia.

"Dotado de uma tecnologia baseada no efeito fotoelétrico, que converte luz solar em eletricidade, este banco é energeticamente autónomo. Através da energia solar fotovoltaica (...), a peça de mobiliário urbano permite o carregamento de telemóveis e de outros dispositivos eletrónicos através de ligação USB ou `wireless` (sem fios)", informou a UC.

Este banco inteligente "junta-se a dezenas de outras iniciativas que têm permitido que a Universidade de Coimbra se venha destacando, nos últimos anos, como a instituição de ensino superior mais sustentável de Portugal".

Na nota, é salientado que esta classificação foi "revalidada nas edições mais recentes dos prestigiados Quacquarelli Symonds World University Rankings: Sustainability 2024 e Times Higher Education Impact Rankings 2023, tendo este posicionado a UC no 29.º lugar a nível mundial".

"No caso concreto do cumprimento do ODS 11 -- Cidades e Comunidades Sustentáveis, a UC foi considerada a 37.ª melhor instituição do mundo na edição de 2023 do Times Higher Education Impact Rankings, destacando-se pela resposta dada aos desafios da internacionalização e património, mas também pela promoção de ações de sensibilização para a importância da redução da pegada ambiental", acrescentou a Reitoria.

A instalação de sistemas fotovoltaicos em todos os edifícios da Faculdade de Ciências e Tecnologia (FCTUC), no Polo II da UC, "foi uma das medidas essenciais neste processo".

"Atualmente, os mais de 2.100 painéis instalados permitem a redução anual de toneladas de emissões de CO2, contribuindo para a diminuição da pegada carbónica da UC".

A campanha "Juntos Ajudamos a Proteger o Futuro" foi lançada em setembro de 2023 para demonstrar, através de ações concretas, como a UC e a sua comunidade contribuem para os ODS da Agenda 2030 das Nações Unidas.