Universidade de Coimbra vai criar centro de investigação de alterações climáticas na Figueira da Foz

Discursando na inauguração do campus da UC na Figueira da Foz, que vai funcionar na Quinta das Olaias, o reitor Amílcar Falcão salientou que o papel da mais antiga universidade portuguesa é ir "para o território e desenvolver investigação que resolva problemas".

O responsável afirmou que o campus universitário da Figueira da Foz, que resulta de uma parceria com aquele município do distrito de Coimbra, corresponde a uma presença da instituição na sua plenitude, embora com maior foco no mar e no ambiente.

"Teremos aqui [na Figueira da Foz] aquilo que a UC tem em Coimbra. Um pilar de ensino dividido em pré-graduado e pós-graduação, conferente de grau e não conferente de grau, investigação, inovação e disseminação de conhecimento", além de cursos de verão, disse.

Salientando que a instituição não está "na Figueira da Foz para dar uns cursos", o reitor garantiu uma presença "como devemos estar, de forma séria, a pensar num projeto a muitos anos e a perceber que há um momento de crescimento, de consolidação e, a partir daí, as coisas vão acontecer naturalmente".

Até final deste ano letivo (2022/23), a oferta formativa inclui formações, cursos breves e pós-graduações, estando previsto que em 2025 tenha "um par de licenciaturas" associadas ao mar e ambiente.

Antes de 2025, Amílcar Falcão espera que seja possível haver mestrados e doutoramentos, cujo processo de criação "é mais rápido" em comparação com as licenciaturas.

A criação do campus da Figueira da Foz insere-se num projeto financiado com 16,5 milhões de euros pelo Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), no âmbito dos programas Impulso Jovens STEAM (estudantes de Ciência, Tecnologia, Engenharia, Artes e Matemática) e Incentivo Adultos.

O presidente da Câmara da Figueira da Foz frisou que o objetivo do campus passa por "formar pessoas e contribuir para o desenvolvimento e progresso de uma terra e de uma região, permitindo a fixação dos jovens para estancar a sangria demográfica".

"Este processo resulta de duas vontades que convergiram", realçou Pedro Santana Lopes, salientando que ter um campus da UC não "é ter uma universidade é ter a Universidade de Coimbra, coisa que qualquer terra ou concelho deste país ou municípios de outros países gostariam de ter".

Segundo o autarca, a Figueira da Foz quer ser conhecida pela "terra da água, de lagoas, de rio e mar, de praias e areais imensos, e uma terra de serra e de campos de agricultura, nomeadamente arroz".