Uso ilegal acaba com benefícios fiscais nos vales de educação

RTP23 Out, 2017, 09:34 | Economia

“Foram identificadas situações em que estes conseguiam ser utilizados para adquirir bens não relacionados com o fim a que se destinavam”, justificou ao jornal Público fonte oficial do Ministério das Finanças.



O Executivo não especificou que tipo de casos, ou quantos, foram identificados.



De acordo com o Público, “a despesa fiscal de IRS associada a estes vales é de 1.7 milhões de euros, pelo qual será esse o valor da poupança quando passarem a ser considerados como rendimentos de trabalho dependente". A medida entrou em vigor em 2015, durante a coligação PSD/CDS-PP, e decretava a isenção de vales de educação até 1.100 euros por dependente.



Os “vales educação” foram criados para apoiar as despesas de educação dos trabalhadores com filhos entre os sete e os 25 anos, para pagar mensalidades ou livros escolares. No caso da entidade patronal, esta pode majorar em 40 por cento o custo para efeitos de IRC, mantendo-se também a isenção em termos de Taxa Social Única.



Em relação aos “vales de infância”, destinados a pagamentos de creches, jardins-de-infância e lactários de dependentes com menos de sete anos, nada é alterado.



Segundo a lei, “ este valor é um complemento do salário dos trabalhadores e não pode constituir uma substituição, ainda que parcial, da retribuição laboral devida ao trabalhador”.