UTAO aponta riscos apesar de excendente orçamental recorde

De acordo com a Unidade Técnica de Apoio Orçamental, as contas públicas registaram um saldo positivo de 5.900 milhões de euros, nos primeiros nove meses do ano, um valor que só foi ultrapassado pelas contas de 2023.



O resultado positivo deve-se, sobretudo, a um aumento da receita fiscal e a um crescimento da despesa abaixo do previsto.



Mas as contas não contemplam as medidas decididas no início do ano, que ainda não tinham entrado em vigor em setembro.



É o caso do suplemento das pensões, do aumento dos subsídios de risco para as forças de segurança, da recuperação do tempo de serviço dos professores, da redução do IRS, da isenção de IMT e do imposto de selo para a compra de habitação pelos jovens.