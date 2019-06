UTAO. Cativações são paradigma falido e insuficiente

Antena 123 Jun, 2019, 08:45 | Economia

O coordenador da Unidade Técnica de Apoio Orçamental diz que o próximo primeiro-ministro deve completar a reforma do enquadramento orçamental.



Como alternativa à atual política de cativações - que corresponde a uma retenção de parte dos montantes orçamentados no lado da despesa - o coordenador da UTAO fala na distribuição do Orçamento.Em entrevista à Antena 1 e Jornal e Negócios, Rui Nuno Baleiras salienta que a alternativa à política de cativações passa pela criação de orçamentos de médio prazo para quatro anos e pela atribuição de uma folga para imprevistos a cada Ministério.Rui Baleiras, coordenador da UTAO, é o convidado desta semana do programa Conversa Capital, um programa que pode ouvir na Antena 1, este domingo depois do noticiário das 13h00.