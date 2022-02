Utilização de barragens restringida para eletricidade e rega

A situação só poderá ser invertida se chover, o que costuma ser habitual em março e abril.



O Governo decidiu entretranto restringir a utilização de diferentes barragens para produção de eletricidade e rega agrícola, perante o quadro de seca em Portugal continental.



Por agora, há quatro barragens cuja água só será empregue na produção de eletricidade durante cerca de duas horas por semana, garantindo "valores mínimos para a manutenção do sistema": Alto Lindoso e Touvedo, no distrito de Viana do Castelo, Cabril (Castelo Branco) e Castelo de Bode (Santarém).



A água de Bravura, no Barlavento algarvio, deixou de poder ser utilizada para regar.