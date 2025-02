Vai mesmo avançar a venda de capital do Novo Banco em bolsa

O processo vai decorrer "nos próximos meses".



Tudo foi confirmado num comunicado divulgado pela Comissão do Mercado de Valores Mobiliários.



O documento adianta ainda que a decisão da entrada em bolsa já foi comunicada aos restantes acionistas do Novo Banco ao Fundo de Resolução e ao Estado Português.



Está previsto que seja vendida uma participação entre 25% e 30% do banco.



A Lone Star controla 75% do capital.