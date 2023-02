Validação de faturas do IRS termina a 27 de fevereiro

Até lá, os contribuintes têm de validar as faturas pendentes do ano passado no portal e-fatura ou através da aplicação das Finanças.



Esta validação é essencial para beneficiar na totalidade das deduções relativas a despesas com saúde, educação, restaurantes, cabeleireiros, etc.



A entrega das declarações de IRS começa em abril.