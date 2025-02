Validações no sistema Andante da AMP crescem 6,5% para 197 milhões em 2024

De acordo com fonte oficial da TMP, "2024 foi um ano recorde na utilização de transportes públicos na Área Metropolitana do Porto, tendo registado 197 milhões de validações, o que se traduz num acréscimo de 6,5% face a 2023 (185 milhões)".

A taxa de crescimento em 2024 face a 2023, de 6,5%, é, no entanto, inferior à registada entre 2022 e 2023 (12,23%).

O ano de 2024 ficou marcado pela implementação da rede Unir e pelas falhas na implementação do sistema de bilhética, que pode ter afetado o registo de validações.

"No que se refere à distribuição da procura por operador, o Metro do Porto assume maior preponderância com 45% do volume total de validações, seguindo-se a STCP com 35%, a CP com 6% e os restantes operadores a assumir 14% da procura", refere fonte oficial da TMP à Lusa.

No entanto, para já a TMP não tem a informação disponibilizada por lotes de operadores Unir, mas irá disponibilizá-la no futuro.

Em todo o sistema Andante, 86% dos utilizadores utilizaram o passe, "com os utilizadores ocasionais a representar 14% do volume de utilização".

"O sistema intermodal Andante conta com mais de 590.000 clientes de passe que diariamente elegem o transporte publico na sua mobilidade", refere a TMP.

No ano passado, registou-se também um "expressivo aumento na quantidade vendida de passes (+832.000), fruto maioritariamente da gratuitidade dos mesmos para o segmento jovem e do seu alargamento até aos 23 anos independentemente da sua condição de estudante".

"Aliás, o segmento jovem (até 23 anos) representa atualmente 35% do total de passes carregados, tendo mais do que duplicado a sua procura face a 2023", passando de 665 mil em 2023 para 1,36 milhões em 2024.

Quanto à funcionalidade Top Up da aplicação móvel Anda, disponível desde abril de 2024, em dezembro já representava 8% do total de vendas, com 54.000 passes e 27.000 viagens carregadas.

Esta aplicação permite o carregamento de cartões físicos Andante (passes ou bilhetes ocasionais) encostando os cartões à parte de trás dos telemóveis, evitando as filas para o carregamento dos passes, frequentes no início de cada mês.

De resto, "as máquinas de venda automática continuam a ser o canal preferencial dos clientes, representando aproximadamente 50% do total de vendas", confirma a TMP.

Através da função Top Up é possível o carregamento dos cartões físicos Andante com recurso à tecnologia NFC dos `smartphones` com sistema operativo Android ou iOS, sendo, na prática, uma cópia de uma máquina de venda automática no telemóvel de cada pessoa, disponível a qualquer momento e em qualquer lugar.

Para fazer os carregamentos, o utilizador apenas tem de ligar a funcionalidade NFC e encostar o seu telemóvel ao Andante para fazer a leitura, escolher a sua opção, realizar o pagamento e viajar.

A funcionalidade será também integrada na aplicação da Via Verde a partir de sábado.

Para já, ainda não é possível a criação de um Andante digital e virtual, num sistema semelhante ao que já acontece com os cartões bancários e que dispensa o bilhete físico.