Vallis vende totalidade do capital da Castelbel a Grupo Bourn Rock

A Vallis tinha adquirido 60% do capital da empresa de produção e comercialização de artigos perfumados de luxo para o lar e para o corpo em agosto de 2016, tendo posteriormente reforçado a sua posição para 100% do capital.

De acordo com comunicado enviado à comunicação social, o Grupo Bourn Rock Investimentos (BRI), português, desde 2016 focou-se na criação e consolidação do Grupo Blueotter, operador de reciclagem e gestão global de resíduos não perigosos, com uma faturação superior a 65 milhões de euros e a gestão de mais de 500.000 toneladas por ano em 10 centros de reciclagem, valorização e tratamento.

A Castelbel, com instalações na Maia, distrito do Porto, é detentora das marcas Castelbel e Portus Cale e exporta atualmente cerca de 75% da sua produção para mais de 60 países, como os Estados Unidos e o Reino Unido.