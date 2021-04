Valor dos pagamentos de retalho em Portugal cai 4% em 2020

O ano de 2020 foi o primeiro desde 2013 em que diminuiu o número e valor de pagamentos de retalho, "espelhando a contração económica e do consumo", refere o Banco de Portugal (BdP).

Estes dados dizem respeito ao SICOI, o sistema de pagamentos de retalho português no qual são processadas transações realizadas com cartões, cheques, efeitos comerciais, débitos diretos, transferências a crédito e transferências imediatas.

O ano passado, este sistema processou 2,7 mil milhões de operações (menos 9,2% do que em 2019), no valor de 501,5 mil milhões de euros (menos 4,1% face ao ano anterior).

Em média, por dia, foram realizados 7,4 milhões de pagamentos de retalho, no valor de 1,4 mil milhões de euros.

Os cartões de pagamento mantiveram-se como o instrumento de pagamento mais utilizado, mas ainda assim as operações com cartão caíram em 2020, devido sobretudo à redução dos levantamentos e das compras físicas.

A queda nos levantamentos com cartões foi de 14% em valor para 26,7 mil milhões de euros, enquanto nas compras a redução foi de 9% em valor para 46,9 mil milhões de euros.

"Esta evolução é um claro reflexo do impacto da pandemia de Covid-19 no comportamento dos consumidores, que adotaram novos hábitos de utilização dos instrumentos de pagamento", considera o banco central.

Já as compras presenciais com uso de cartões `contactless` (sem contacto) aumentaram significativamente. Os pagamentos com cartões com essa tecnologia cresceram 163% para 277,9 milhões de operações, enquanto o montante total aumentou 271% para 5,7 mil milhões de euros.

Em dezembro do ano passado, 32% das compras em terminais físicos foram feitas com cartões `contactless`. Já em março deste ano representavam já 37,2% das compras, "mais do que triplicando o nível de utilização pré-pandemia", segundo o BdP.

O valor médio por compra `contactless` situou-se em 20,6 euros em 2020, tendo sido a maioria das compras feitas no comércio a retalho.

Em 2020, devido à pandemia da covid-19 e alterações de hábitos dos consumidores, o Banco de Portugal aumentou o limite máximo para efetuar pagamentos contactless sem introdução de PIN, de 20 para 50 euros.

O ano de 2020 foi marcado pela crise da covid-19, com alteração dos hábitos de consumo e pagamento dos residentes em Portugal.