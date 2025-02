Valor mensal do Rendimento Social de Inserção aumenta para 242,23 euros

Segundo a portaria, o valor do RSI aumenta 4,98 euros, correspondendo a 46,36% do Indexante dos Apoios Sociais (IAS), que está em 522,50 euros.

A portaria entra em vigor no sábado e tem feitos a partir do dia 01 de janeiro de 2025.

Desta forma, o valor máximo do RSI, que corresponde à soma dos elementos de um agregado, passa a ser de 242,23 euros (100%) para o titular, 169,56 euros (70%) por cada adulto além do titular, e 121,12 euros (50%) por cada criança ou jovem com menos de 18 anos.

O RSI é uma prestação social mensal para pessoas que se encontrem em situação de pobreza extrema e que inclui, além do valor monetário, um programa de inserção com um contrato com vista a uma "progressiva inserção social, laboral e comunitária" dos beneficiários, de acordo com a informação disponível no site do Instituto da Segurança Social.