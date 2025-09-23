Valpaços distinguida como melhor cidade biológica pela Comissão Europeia

Na edição 2025 foi ainda nomeado o Condado de Võru, na Estónia, como melhor região biológica.

Em comunicado, é explicado que estes prémios reconhecem o compromisso de diferentes atores da cadeia de valor biológica que contribuem para projetos inovadores, sustentáveis e de elevada qualidade que reforçam a produção e o consumo biológicos na Europa.

"Os vencedores dos Prémios Orgânicos da União Europeia são exemplos brilhantes do que o movimento orgânico na Europa pode alcançar: combinam os mais elevados padrões ambientais com resiliência económica e envolvimento social", afirma, citado no comunicado, o Comissário Europeu para a Agricultura, Christophe Hansen.

O responsável acrescenta que "o seu trabalho prova que a agricultura orgânica não só produz de forma sustentável, como também constrói comunidades e molda o futuro".

"Hoje, homenageamos as suas conquistas e celebramos a força e o potencial de todo o setor orgânico na Europa", salienta.

Valpaços, segundo o comunicado, "demonstra como as cidades rurais podem combinar tradição, inovação e gestão ambiental para construir sistemas alimentares resilientes e sustentáveis".

Nomeada como melhor cidade biológica, Valpaços lidera Portugal na agricultura biológica e sustentabilidade integrada em cerca de 548,74 quilómetros quadrados de terreno agrícola variado.

Atualmente, o concelho tem 516 produtores certificados, um aumento significativo em relação aos apenas 41 em 2019, sendo o município português com o maior número de produtores orgânicos.

Este município, segundo é realçado, promove cadeias de abastecimento orgânicas curtas, hortas educativas, compostagem municipal e um plano de ação climática, ao mesmo tempo que apoia o desenvolvimento de produtos locais através do seu Centro de Tecnologia Agrícola e Transferência de Tecnologia.

O seu setor orgânico, incluindo produtos com Denominação de Origem Protegida (DOP) e Indicação Geográfica Protegida (IGP), como vinho, azeite e mel, é apoiado pelas autoridades locais, pelo envolvimento da comunidade e pela colaboração multissetorial.

Os vencedores foram selecionados por um júri composto por representantes da Comissão Europeia, do Comité das Regiões Europeu, do Comité Económico e Social Europeu, da COPA-COGECA e da IFOAM Organics Europe, com o apoio do Parlamento Europeu e do Conselho da União Europeia.

No Dia Europeu da Agricultura Biológica, hoje assinalado, a Comissão Europeia refere que as escolhas deste ano destacam "não só os resultados ambientais notáveis, mas também o valor social e económico que a agricultura biológica traz às comunidades locais".

Entre os finalistas da melhor cidade biológica encontra-se a cidade de Chaves, também no distrito de Vila Real.

"Comprometer-se com o biológico significa investir no futuro dos nossos territórios. Ao candidatar-se aos Prémios Biológicos Europeus, a sua cidade ou região afirma a sua liderança em matéria de agricultura sustentável, alimentação saudável e economia local resiliente", refere, também citada no comunicado, Kirstine Bille, membro do júri.