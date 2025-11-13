Vencedora do Pitch quer "democratizar acesso a financiamento público"

"A nossa missão é democratizar o acesso a financiamento público, e o que o nosso agente de inteligência artificial (IA) faz é ajudar a encontrar as melhores oportunidades de financiamento para cada empresa", explicou Bernardo Seixas.

Depois, o agente IA "escreve a candidatura por inteiro, automaticamente, e ajuda a gerir o processo pós-aprovação", acrescentou o empreendedor após a vitória.

"Neste momento já ajudámos empresas a conseguir mais de dois milhões de euros em financiamento", adiantou o CEO da `startup` que conta com uma equipa de sete pessoas.

O agente IA possibilita a redução do tempo com as candidaturas, que normalmente "demoram à volta de 50 horas".

"Com o nosso produto temos clientes como a Marinha Portuguesa, Champalimaud a fazerem candidaturas em duas horas", exemplificou.

Neste momento, a Granter assume-se como mais virada para empresas, mas admite que no futuro fará sentido comercializar a solução a governos.

"Já fizemos pilotos com o Governo português na avaliação de candidaturas a fundos europeus com inteligência artificial, e achamos que o que faz sentido são os próprios governos ou a Comissão Europeia terem uma plataforma que ajude as empresas a fazer essas candidaturas automaticamente", defendeu.

O projeto começou a partir de uma experiência pessoal do CEO, que, com uma empresa anterior, tentou obter financiamento através de uma candidatura a fundos.

Neste momento, a Granter já levantou 400 mil euros em financiamento no início do ano e estima fechar, até ao fim do ano, outra ronda de 1,5 milhões de euros, para a qual já tem "mais de metade da ronda fechada".

Entretanto, minutos após a vitória, começou a receber vários contactos de investidores e atirou que "se calhar vai ser daqui a duas semanas".

Atualmente, a Granter conta já com a possibilidade fazer candidaturas a fundos em português, inglês e espanhol, tendo o CEO adiantado que já tem "um grande cliente na Alemanha".

De uma lista inicial de 105 `startups` escolhidas para apresentarem os seus projetos no palco principal da Web Summit, que hoje termina em Lisboa, a Granter obteve a melhor classificação entre as três finalistas, numa votação combinada entre votos do júri e da audiência.

A edição deste ano da Web Summit, cimeira tecnológica que arrancou em Lisboa em 2016, termina hoje.