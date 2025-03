Foto: Samuel Corum - EPA

Em 2024, o desempenho da marca norte-americana de carros elétricos até tinha subido quase 24 por cento no continente europeu. No entanto, logo em janeiro, as vendas da marca detida por Elon Musk caíram 45 por cento na Europa.



Estas quedas surgem num contexto de crescente contestação ao envolvimento político do empresário Elon Musk na Administração de Donald Trump.