Venda de imóveis a não residentes aumenta 14,5% em 2018

Segundo o relatório do INE – Instituto Nacional de Estatística – publicado esta quarta-feira, o número de vendas de imóveis a não residentes aumentou 14,5% em 2018. No entanto, apesar de se ter registado um crescimento, este foi menor do que o registado em 2017, em que o aumento foi de 19,2% em número de imóveis e 22,6% em termos de valor.





Dos mais de 242 mil prédios transacionados em Portugal no ano passado, 8,2% corresponderam a vendas feitas a estrangeiros – o valor mais elevado registado até à data.





Em Portugal, o valor médio das transações globais de imóveis é de aproximadamente 108 mil euros. Porém, quando a análise é sobre os prédios vendidos a não residentes, a média situa-se nos 171 mil euros, ou seja, quase 60% mais alta que a média global.





Esta diferença entre os valores pagos não é uma novidade. Contudo, em 2017, a disparidade não era tão elevada, ficando abaixo dos 50%.







A seguir aos portugueses, foram os residentes de França e do Reino Unido que mais imóveis adquiriram em Portugal, representando 19,7% e 16,9% do valor monetário total das transações, respetivamente.







Para além dos residentes oriundos destes dois países, também os naturais da Suíça, da Alemanha e do Brasil têm adquirido imóveis em território português.







No que diz respeito ao local, a maioria dos estrangeiros – mais de 75% - opta por comprar casa na Área Metropolitana de Lisboa (39,5%) e no Algarve (35,9%).







De acordo com o relatório, dos quase 20 mil imóveis adquiridos por não residentes, 7,2% foram comprados por um valor igual ou superior a meio milhão de euros. Este tipo de compra começou a registar-se essencialmente a partir de 2013, ano em que se começou a falar mais frequentemente das “Autorizações de Residência em Portugal para Atividades de Investimento – ARI”, mais conhecidas por Vistos Gold.





Em 2012, os imóveis vendidos com valor unitário igual ou superior a 500 mil euros a não residentes foram apenas 205. No ano seguinte, o valor mais do que duplicou. Desde então, com exceção de 2016, todos os anos este número foi aumentando, atingindo o valor mais elevado no ano passado: 1 434 imóveis.