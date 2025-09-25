Vendas de automóveis novos na UE até agosto ainda 0,1% abaixo de 2024

Até ao final de agosto foram matriculados 7.168.848 veículos pela primeira vez na UE, menos 10.420 que no mesmo período do ano passado, de acordo com dados hoje divulgados pela Associação Europeia de Fabricantes de Automóveis (ACEA).

Ainda assim, apenas no mês de agosto, as vendas ultrapassaram as do mesmo mês do ano passado em 5,3%, tendo sido matriculadas 677.786 viaturas.

As vendas em agosto cresceram em três dos quatro principais mercados europeus, destacando-se as subidas em Espanha (17,2%), Alemanha (5,0%) e França (2,2%), tendo Itália registado uma descida de 2,7%.

O volume de automóveis elétricos continuou a crescer até agosto, tendo sido matriculadas 1.132.603 viaturas nos primeiros oito meses, uma subida de 24,8% em termos homólogos, e de 30,2% apenas no mês em análise, representando uma quota de 15,8% do mercado europeu.

Ainda assim, segundo a ACEA, este valor está "abaixo do ritmo necessário nesta fase da transição", num cenário em que o mercado dos híbridos se manteve como o mais popular.

No acumulado dos primeiros oito meses do ano, as vendas dos veículos híbridos -- mild e full - cresceram 16,4% para 2.485.069 unidades, enquanto nos híbridos `plug-in` o crescimento foi de 27,2%, para 631.783 unidades.

Por marcas, destaca-se a quebra de 42,9% da Tesla no mercado europeu, que até agosto matriculou 85.673 automóveis na União Europeia, contra mais de 150 mil no mesmo período do ano passado.

Em sentido inverso, a chinesa BYD mais que triplicou (244%) o número de automóveis matriculados, para 67.632, à semelhança da SAIC Motor (MG), que cresceu 33,1%, para 136.629 unidades.

Entre os maiores grupos, o número de unidades registadas do grupo Volkswagen avançou 4,1%, para 1.972.883 unidades, da Stellantis recuou 8,9% para 1.143.155 unidades, da Renault cresceu 5,8% para 814.414 unidades e da Toyota baixou 6,5% para 598.352 carros.

Entre as motorizações a combustão, a venda de automóveis a gasolina caiu 19,7% até agosto, tendo caído em todos os principais mercados para uma quota de 28,1%, à semelhança do verificado nos veículos a gasóleo, que recuaram 25,7% no mesmo período, para uma quota de 9,4%.

Até ao final de agosto, os híbridos representaram 34,7% das vendas e os outros tipos de energia (célula de combustível, gás natural, gás liquefeito, etanol e outros combustíveis).