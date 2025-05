Vendas do comércio sobem 1,6% em março

As vendas no comércio a retalho aumentaram 4% em março, o que compara com uma subida de 4,5% em fevereiro, segundo os dados da autoridade estatística.

Já o comércio por grosso diminuiu 0,3%, que compara com 5,3% registados no mês anterior.

Os índices de emprego e de remunerações apresentaram crescimentos homólogos de 0,7% e 4,5%, em março, depois de subidas de 1,5% e 7% em fevereiro.