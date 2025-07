Vendas do grupo Visabeira sobem 18% no 1.º semestre para 1.317 ME

Nos primeiros seis meses do ano, a Visabeira "manteve o seu ritmo de crescimento", refere o grupo, em comunicado, destacando que "95% deste crescimento foi gerado de forma orgânica, uma vez que não ocorreram aquisições relevantes durante este período".

O resultado antes de impostos, juros, depreciações e amortizações (EBITDA) cresceu 33% para 156 milhões de euros, sendo que a margem de EBITDA "atingiu os 11,8%, registando uma melhoria de 1,3 pontos percentuais em relação ao primeiro semestre de 2024".

Por regiões geográficas, a Europa, excluindo Portugal, "lidera com 578 milhões de euros em volume de negócios, mais 53 milhões de euros do que no período homólogo, representando 44% do volume total do grupo".

A América "continua a ganhar peso, alcançando 395 milhões de euros (+104 milhões), representando agora 30% das vendas globais", e o mercado português "registou um crescimento de cerca de 40 milhões de euros, atingindo 282 milhões de euros e representando 21% do volume total".

Na região África, registou-se um crescimento de sete milhões de euros em termos homólogos, de acordo com o grupo.

No final de junho, a carteira de negócios contratualizada da Visabeira "atingia os 6,1 mil milhões de euros, um novo máximo histórico".

A carteira apresenta "uma forte dispersão geográfica, com predominância dos mercados europeu e americano, refletindo a confiança dos clientes na capacidade de execução do grupo e a solidez da nossa proposta de valor", lê-se no comunicado.

Por áreas de negócio, a Visabeira Global (telecomunicações, energia, tecnologia e construção) atingiu "um volume de negócios histórico de 1.191 milhões de euros, representando um crescimento de 19% face ao primeiro semestre de 2024".

Já a Visabeira Indústria "prosseguiu a sua trajetória ascendente, registando um volume de negócios de 92 milhões de euros, mais 11% do que no período homólogo (+9 milhões de euros)", enquanto a Visabeira Turismo e Imobiliária "reforçou a sua posição com um crescimento de 23%, totalizando 30,1 milhões de euros" no semestre.