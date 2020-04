Vendas do grupo Volkswagen baixam 23% no primeiro trimestre

A marca VW, a principal do grupo, foi a mais afetada com a queda das vendas nos três primeiros meses do exercício para 1.091.500 (-25,1%), a Audi para 353.000 unidades (-21,1%), a Skoda para 232.900 unidades (-24,3%), a Seat para 130.300 unidades (-14%), a Porsche para 53.100 unidades (-4,6%).

A maior queda das vendas nos primeiros três meses do ano ocorreu na China (35,1%, para 613.900 unidades), seguida da Europa Ocidental (20,2%, para 770.300 unidades) e da América do Norte (12,9%, para 188.600 unidades).

Nos primeiros três meses do ano, a queda das vendas do grupo alemão foi mais moderada na América do Sul (3,4%, para 127.000 unidades).

A divisão Volkswagen Veículos Comerciais também reduziu as entregas para 94.900 unidades (-24,4%), o fabricante de camiões MAN para 27.800 unidades (-17,2%), o Scania para 18.200 unidades (-22,9%).

A fabricante Volkswagen informou ainda que no mês de março a queda das entregas atingiu os 37,6% (623.000 unidades), com decréscimo na Europa Ocidental (44,6%) e na América do Norte (42%).

A Volkswagen e outras marcas do grupo tiveram que interromper a produção e as vendas em concessionários, primeiro na China e depois no resto do mundo, para travar a propagação da pandemia da covid-19 e devido à falta de componentes.