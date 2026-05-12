Vendas internacionais da Sonae crescem 45% e ultrapassam 2.300 milhões de euros em 2025

"O peso das vendas internacionais no total do grupo aumentou para mais de 20%, demonstrando o sucesso da expansão internacional decorrente do crescimento orgânico e de movimentos de consolidação", destaca a Sonae em comunicado.

Acrescenta que os mercados externos concentravam no ano passado 30% dos ativos líquidos do grupo, com os negócios internacionais a incluírem o retalho de perfumaria e bem-estar, eletrónica, produtos e cuidados para animais e moda, centros comerciais e imobiliário, tecnologias de informação e extratos naturais e ingredientes ativos.

Dos mais de 3.000 milhões de euros investidos pela Sonae em dois anos, quase metade foi direcionado para fora de Portugal.

No setor do retalho, as insígnias do grupo Sonae concluíram o ano passado com um total de 1.070 lojas fora de Portugal, mais 74 lojas do que no ano anterior, estando mais de 42% do parque de lojas localizado em mercados internacionais, sobretudo na Europa.

No segmento de saúde e beleza, o grupo reclama a liderança de mercado em Espanha, através da operação da Druni e Arenal, que resulta da parceria 50/50 entre a MC e a Família Casp, enquanto no segmento de produtos e cuidados para animais de estimação a Musti está presente em sete países, sendo líder de mercado nos países nórdicos e bálticos.

A Sonae destaca atuar também a nível global no setor imobiliário, através da Sierra, que desenvolve e gere centros comerciais e projetos imobiliários, incluindo nos segmentos de escritórios e residencial.

A Sierra tem também uma parceria com o Bankinter para a gestão da ORES, que investe em ativos imobiliários na Península Ibérica, fazendo ainda parte do grupo de controlo da ALLOS, o operador de centros comerciais líder na América Latina.

Em outubro do ano passado, a Sierra reforçou a sua presença internacional com a aquisição da divisão de Real Estate Management da Unibail-Rodamco-Westfield, tornando-se o segundo maior gestor de centros comerciais de terceiros na Alemanha.

Em 2025, o resultado líquido atribuível a acionistas do grupo Sonae aumentou 11% para 247 milhões de euros, impulsionado pelo crescimento dos negócios, pelo reforço da eficiência operacional e pelo investimento na expansão do seu portefólio em Portugal e a nível internacional.

Globalmente, o volume de negócios consolidado do grupo aumentou 14,2% em 2025, para um valor recorde de 11.400 milhões de euros, tendo o EBITDA (resultados antes de impostos, juros, amortizações e depreciações) subjacente somado 1.100 milhões de euros, mais 215 milhões de euros (+23,6%) do que em 2024.

O EBITDA total aumentou 17,6% para 1.200 milhões de euros.