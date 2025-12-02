Vendas no comércio aceleram e crescem 4,6% em outubro

Em termos homólogos, as vendas no comércio a retalho (exceto de veículos automóveis e motociclos) aumentaram 4,5% (5,3% em setembro), com o índice do agrupamento de produtos alimentares a acelerar 0,6 pontos percentuais, para um crescimento homólogo de 4,5%, e o dos produtos não alimentares a desacelerar 1,8 pontos percentuais, também para uma variação de 4,5%.

Já no comércio por grosso (exceto de veículos automóveis e motociclos), verificou-se uma aceleração de 2,8 pontos percentuais face ao período anterior, para uma variação homóloga de 4,6%.

Quanto ao comércio, manutenção e reparação de veículos automóveis e motociclos, acelerou 2,1 pontos percentuais, fixando-se a variação homóloga em 4,8%.

Em termos nominais (sem considerar fatores como a inflação ou o poder de compra real), o índice total do comércio apresentou uma variação homóloga de 6,2% (crescimento de 5,1% no período precedente).

O comércio, manutenção e reparação de veículos automóveis e motociclos acelerou 2,1 pontos percentuais, para um crescimento de 6,5%, enquanto o comércio por grosso e o comércio a retalho passaram de variações de 5,0% e 5,5%, respetivamente, em setembro, para 7,1% e 5,1% em outubro.

Em termos mensais, o índice total passou de uma diminuição de 0,7%, no mês anterior, para um aumento de 0,4% em outubro.

O comércio, manutenção e reparação de veículos automóveis e motociclos registou uma variação negativa de 1,0%, após um crescimento 0,4% no mês anterior, enquanto o comércio por grosso apresentou um crescimento de 0,9%, revertendo a diminuição de 1,9% registada em setembro.

Relativamente ao comércio a retalho, exceto de veículos automóveis e motociclos, aumentou 0,3% (0,5% em setembro).

No que se refere aos índices de emprego e remunerações no setor do comércio, registaram, em outubro, variações homólogas de -0,3% e 3,3%, respetivamente, (-0,2% e 4,9% no mês anterior) e uma taxa de variação mensal de -0,5% e -0,3%, pela mesma ordem (-0,3% e 1,2% em outubro de 2024).